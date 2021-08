Persoon overleden bij brand in woning in Limburgse Montfort

Bij een brand in een tussenwoning aan de Bosweg in het Limburgse Montfort is in de nacht van dinsdag op woensdag een man om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten.

De hulpdiensten werden woensdag rond 04.30 uur gewaarschuwd over de uitslaande brand in het huis aan de Bosweg. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een man, die aan zijn verwondingen bleek te zijn overleden, werd uit de woning gehaald.

Vijf woningen op de Bosweg moesten vanwege de brand uit voorzorg worden ontruimd. Rond 05.20 uur gaf de brandweer het sein brand meester.