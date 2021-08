Grootschalige politie-inval in loods Lottum

In Lottum is de politie een loods binnengevallen op 17 augustus. Daar troffen zij een synthetisch drugslab in aanbouw aan.

Aanleiding

De politie heeft inmiddels laten weten dat ze de loods aan de Horsterdijk is binnengevallen, omdat ze informatie had dat er mogelijk iets aan de hand was in het pand. Toen ze poolshoogte namen, roken ze bovendien een vreemde geur.

De brandweer werd ingezet om metingen te verrichten. Rond 14.30 uur zijn gespecialiseerde politiemensen de loods in gegaan. Toen werd al snel duidelijk dat vrijwel alles in de loods in orde was gemaakt om synthetische drugs te produceren. In de loods bevonden zich alle grondstoffen en materialen die nodig zijn voor het productieproces.

Grootschalige inval

Het duurde even voordat de politie toelichting gaf, maar het was voor omstanders al snel duidelijk dat het om een grote inval ging. Volgens ooggetuigen waren er veel politie-agenten aanwezig, negen politiewagens, drie politiehonden en een helikopter, alsook de brandweer en de forensische opsporingsdienst.

Onderzoek

De politie laat weten dat een strafrechtelijk onderzoek is opgestart. Hopelijk kunnen zij zo achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze locatie. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De in aanbouw zijnde productielocatie wordt ontmanteld.