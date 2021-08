Meerssen Papier failliet na overstromingen

Het doek is definitief gevallen voor Meerssen Papier. Volgens de curator is er geen interesse voor overname van het failliete bedrijf. De 43 werknemers zijn inmiddels ontslagen.

Veel van hen zijn overigens elders weer aan de slag, aldus de curator donderdag.

Een doorstart bleek onmogelijk omdat ge├»nteresseerde partijen te veel onzekerheden hadden over de fabriek. De fabriek zou failliet zijn gegaan als gevolg van de overstromingen in juli. “Veel ge├»nteresseerden vroegen zich af: waar krijg ik mee te maken? Hoe groot is de schade door het hoogwater en hoe hoog is het risico dat dit nog eens gebeurt?”, aldus de curator. “Zonde, ook voor de werkgelegenheid.”

De Rechtbank Limburg verklaarde Meerssen Papier op 3 augustus failliet. Het bedrijf vroeg naar eigen zeggen faillissement aan als gevolg van de recente overstromingen in Meerssen, waardoor machines en installaties ernstig zijn beschadigd. De kosten voor herstel zou het bedrijf niet meer kunnen dragen. Vakbond CNV Vakmensen stelde op basis van gesprekken met werknemers dat de nood niet zo hoog zou zijn als de directie van het bedrijf zei.

De fabriek staat naast de Kleine Geul, die overstroomde. Volgens de directie zou het bedrijf daardoor minstens 2,5 miljoen euro schade hebben geleden. De vakbond stelt dat het personeel spreekt van “volle orderportefeuilles en geboekte winst”. De schade zou slechts enkele tienduizenden euro’s zijn. De bond heeft de indruk dat de eigenaar de wateroverlast als argument aangrijpt om zich uit het bedrijf terug te trekken.

De fabriek werd in 2008 al eens failliet verklaard. Destijds werkten er ongeveer tweehonderd mensen. De provincie greep toen in door de fabriek te kopen en zo werkgelegenheid te behouden. In 2018 verkocht de provincie het bedrijf aan Marsna Paper. Daarbij zou ook een “forse bruidsschat van 4,3 miljoen euro” zijn meegegeven om achterstallig onderhoud te kunnen uitvoeren. Ook werd afgesproken dat een faillissement alleen met toestemming van de provincie mag worden aangevraagd. Dat zou zijn gebeurd.