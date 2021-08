Ruim 130.000 kilo afval opgeruimd na wateroverlast in Limburg

Tijdens opruimacties in natuurgebieden langs de Maas, Geul en Geleenbeek is ruim 137.000 kilo afval opgeruimd. Dat zeggen Maas Cleanup en Natuurmonumenten.

Namens de twee organisaties gingen vele vrijwilligers op pad om het afval dat achterbleef na de wateroverlast in juli weg te halen. Een woordvoerster van Maas Cleanup zegt erg tevreden te zijn over het resultaat, maar klaar is de organisatie nog niet. “Er ligt nog steeds afval en tijdens World Cleanup Day op 18 september is er weer een grote opruimactie.”

In totaal waren er al 3850 vrijwilligers actief. In de natuurgebieden langs de Limburgse en Brabantse rivieren en beken werden 111 opruimacties gehouden. De meeste daarvan vonden plaats op 14 augustus.

Vrijwilligers van zowel binnen als buiten de getroffen provincies gingen gewapend met afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken op pad. Daar kwamen ze uiteenlopend afval tegen, zoals pallets, koelkasten, autobanden en tuinmeubilair, vertellen de organisaties.