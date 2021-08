ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door overstromingen

ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door de recente overstromingen in Limburg. De grote Nederlandse verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, schat de eigen schadelast van de overstromingen in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. “Dat is heel veel geld, maar tegelijkertijd kunnen we dat heel makkelijk hebben”, zegt topman Jos Baeten. Volgens hem laat de verzekeraar over de gehele linie de laatste tijd sterke resultaten zien.

Vanwege de overstromingen kreeg ASR 608 schadeclaims binnen, variƫrend van kleine schade tot hele inboedels die door het oprukkende water zijn vernietigd. Baeten zegt dat de helft van de vergoedingen inmiddels is uitgekeerd. Bij hele grote schades of bij bedrijven duurt het volgens hem vaak langer voor het precieze schadebedrag bekend is. Dan moet de verzekeraar soms ook wachten tot een aannemer de omvang van de schade heeft vastgesteld.

Experts en schadebehandelaars van ASR waren bij de overstromingen vanaf het begin ter plaatse om klanten en intermediairs van informatie te voorzien, zodat getroffen inwoners snel wisten waar ze aan toe waren en waar mogelijk ook direct geholpen werden met schadeherstel. Volgens Baeten zijn er nu nog teams bezig om alle claims zo snel mogelijk af te handelen. Hij rekent erop dat ASR hier voor het einde van het jaar mee klaar is, waarschijnlijk eerder.

Terugkijkend op de ramp vindt Baeten dat de overheid voortaan meer moet doen aan de bescherming tegen overstromingen bij secundaire waterwegen, zoals de rivier de Geul. Ook herhaalt hij een eerder pleidooi voor een nationaal klimaatfonds, dat in de toekomst zou kunnen helpen bij het vergoeden van moeilijk te verzekeren schade. Dan zouden alle Nederlanders bijvoorbeeld een beetje moeten bijdragen voor een pot met geld, die kan worden aangewend als een grote rivier buiten de oevers treedt.

De schadelast van de overstromingen voor de firma valt pas in de cijfers over het tweede halfjaar. In de eerste jaarhelft zag ASR de nettowinst bijna verdubbelen tot 454 miljoen euro, en de vooruitzichten zijn goed. Wel merkt ASR de laatste tijd bij zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat er meer mensen uitvallen door psychische klachten, mogelijk als gevolg van het langdurige thuiswerken. Om dit probleem onder de aandacht te brengen is het bedrijf een campagne gestart. In dezelfde periode vorig jaar zag ASR zijn resultaat nog ruimschoots halveren. Door de coronacrisis moest de onderneming toen veel afschrijvingen doen.