Alleen Limburg verandert van kleur op Europese coronakaart

Voor Nederland verandert donderdag niet zo veel op de kaart van coronagevallen in Europa. In Limburg daalt het aantal positieve tests, waardoor de provincie een stapje omlaag kan doen van rood naar oranje. Voor de rest blijft Nederland zoals het is. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland blijven rood en de rest van het land blijft oranje.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

In Duitsland neemt het aantal positieve tests snel toe. De deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, ging in twee weken tijd van groen naar oranje naar rood. Dat geldt ook voor Berlijn.

Ook in Walloniƫ, Oostenrijk en Scandinaviƫ zijn de laatste tijd meer positieve tests te zien. De grootste brandhaarden zijn nog altijd de vakantiebestemmingen in Zuid-Europa, zoals Spanje, Portugal, Italiƫ, Griekenland en de Franse Middellandse Zeekust. In Oost-Europa was de uitbraak vorige week nog redelijk onder controle.