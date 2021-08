Schadevergoeding ook voor Limburgers met waterschade aan kelder

Limburgers bij wie de kelder door het noodweer in juli is ondergelopen, krijgen ook een schadevergoeding via giro 777 van 1000 euro. Dat bevestigt een woordvoerder van het Nationaal Rampenfonds (NRF) na berichtgeving van 1Limburg.

Volgens de woordvoerder bleek dat de eerder gestelde voorwaarden sommige mensen onbedoeld uitsloten. Daarin stond dat het water minimaal op plinthoogte in de woonvertrekken op de begane grond moet hebben gestaan. “Maar het bleek dat ook veel kelders ondergelopen zijn”, zegt de woordvoerder.

Daarom doet het NRF nu een beroep op gemeenten om de teksten op de websites aan te passen. Het moet duidelijk zijn dat mensen recht hebben op het geld bij “behoorlijke schade als gevolg van wateroverlast”. Het is volgens de nieuwe omschreven criteria dan ook niet nodig dat het water tot aan de plinten heeft gestaan.

“Het is nooit de bedoeling geweest om mensen uit te sluiten, maar we wilden voorkomen dat mensen die alleen één natte plek in de kelder hebben zich hiervoor aanmelden.” Nog niet alle gemeenten hebben de tekst tot nu toe aangepast.

Via Giro 777 is zo’n 11 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Onder meer de eenmalige giften worden hiervan betaald. Daarvoor kunnen mensen een aanvraag doen bij hun gemeente. Het bedrag wordt belastingvrij uitgekeerd en heeft geen invloed op een eventuele uitkering.