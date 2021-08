Stille tocht door Maastricht voor Tanja Groen

Op de dag af 28 jaar na haar verdwijning wordt in Maastricht dinsdag een stille tocht gehouden voor Tanja Groen. Vanwege de verwachte drukte hebben Studentenvereniging Circumflex en Stichting De Gouden Tip de tocht in twee groepen opgesplitst.

De eerste groep voor genodigden vertrekt om 18.15 uur vanaf de Paardentunnel bij het Apple Park hotel in Maastricht. Daarin loopt ook de familie van Tanja mee. De groep voor andere belangstellenden vertrekt om 19.00 uur vanaf het grasveld achter het MVV-stadion. Vanaf 19.00 uur worden er voordrachten gehouden op het Koningsplein, het eindpunt van de tocht.

De 18-jarige Tanja Groen vertrok in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 van een ontgroeningsfeestje van haar studentenvereniging in het centrum van Maastricht naar haar kamer in Gronsveld. Sindsdien is ze spoorloos.

“De stille tocht zal in het teken staan van de verdwijning van ons bijzonder lid Tanja en zal eveneens een ode zijn aan de jarenlange inzet van Peter R. de Vries voor de verdwijningszaak”, aldus Circumflex in een verklaring.