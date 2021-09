Bijleveld bij herdenking Indië Monument: verhalen doen ertoe

Elk oorlogsverhaal doet ertoe, sprak demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) uit tijdens de 34e jaarlijkse herdenking van de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De minister legde na haar toespraak een krans bij het Nationaal Indië Monument in Roermond.

Tijdens de herdenking werden de ongeveer 6200 militairen herdacht die in de periode 1945-1962 het leven lieten in Nederlands-Indië. Vanwege corona was ook dit jaar de herdenking soberder dan anders. Zoals gebruikelijk hield men een minuut stilte voor de gevallenen. Ook vloog dit jaar een formatie F16-vliegtuigen over.

Andere aanwezigen bij de herdenking waren onder anderen Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, ondervoorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma en de burgemeester van Roermond. Vorig jaar hield staatssecretaris Paul Blokhuis een toespraak bij de herdenking.

Dit jaar noemde Bijleveld het “ontzettend waardevol” dat oorlogsverhalen, bijvoorbeeld uit Nederlands-Indië, worden gedeeld. “Dat mensen kennis kunnen nemen van de extreme omstandigheden van toen, bezien in het licht van die tijd.”

Ze refereert aan het grote onderzoek door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) naar Indonesië in de periode 1945-1950. Ook de oorlog wordt daarin onderzocht. Bijleveld begrijpt de onrust die er onder veteranen ontstond over het onderzoek. “Want het brengt de kille thuiskomst weer in herinnering. De verwijten aan het adres van onze jongens, die er het beste van maakten.” Volgens de minister worden veteranen geraakt door “negatieve en onvolledige beeldvorming”, ook die van latere missies.