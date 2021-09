Zuid-Limburgse suikerbieten per boot naar fabriek

Limburgse suikerbieten worden voortaan over het water naar de suikerfabriek in het Brabantse Dinteloord vervoerd. Suikerproducent Cosun Beet, voorheen Suiker Unie, wil de komende maanden 270.000 ton suikerbieten op die manier vervoeren. De acht binnenvaartschepen die heen en weer gaan varen vervangen 15.000 ritten met vrachtwagens. Dat scheelt een vijfde aan CO2-uitstoot.

Binnenvaartcoƶperatie NPRC voert de bietenvaarten uit. Dat doet die organisatie, waar 140 binnenvaartondernemers met ruim 200 schepen bij zijn aangesloten, na een proefproject vorig jaar. Het vervoer van de suikerbietenoogst naar fabrieken, de zogeheten bietencampagne, duurt van begin september tot en met januari volgend jaar.

NPRC vervoert al langer de suikerbieten van Texelse boeren naar de suikerfabriek in Groningen. Nu gaan ze de bieten die Limburgse boeren naar Maastricht brengen naar Oudenbosch varen. Daarvandaan worden die bieten met vrachtwagens het laatste stukje naar de fabriek vervoerd. Van Maastricht naar Dinteloord is per vrachtwagen ruim 180 kilometer als door Nederland wordt gereden.

De overstap naar vervoer per water past volgens Cosun ook in de doelstelling van de overheid om minder vrachtwagens op de weg te hebben.