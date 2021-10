Emile Roemer voorgedragen als nieuwe gouverneur van Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben Emile Roemer (SP) vrijdag voorgedragen als nieuwe gouverneur van Limburg. Dat maakte de provincie bekend.

De Staten hebben Roemer (1962) bij de minister aanbevolen voor benoeming tot nieuwe commissaris van de Koning. Roemer was eerder waarnemend burgemeester in Alkmaar en Heerlen en van 2010 tot 2018 fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer. Ook was hij voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Roemer volgt de in april opgestapte Theo Bovens (CDA) op, die wegging toen de Staten twijfelden aan de integriteit van het college van Gedeputeerde Staten. Ook de gedeputeerden stapten toen op. Sindsdien neemt Johan Remkes het gouverneurschap in Limburg waar.

Vrijdagochtend kwam de vertrouwenscommissie in besloten vergadering bijeen in het gouvernement in Maastricht. Rond de middag kwam er witte rook en werd de voordracht van Roemer bekend.

De voordracht had de nodige voeten in de aarde. Donderdag bleek dat twee leden van de vertrouwenscommissie niet bij een overleg werden toegelaten omdat zij geen QR-code konden tonen. Fractievoorzitter Ruby Driessen van Forum voor Democratie in de Limburgse Staten liet weten geweerd te zijn van de vergadering van de commissie wegens het niet tonen van een vaccinatiebewijs. Volgens NRC werd ook Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren de toegang om die reden ontzegd. Plusquin wilde hierop geen commentaar geven, omdat leden van de commissie aan geheimhouding zijn gebonden, liet ze weten.

Driessen trok donderdag de besluitvorming rond de voordracht van de commissie in twijfel, omdat immers twee leden niet bij het overleg konden aanschuiven. Forum voor Democratie kondigde aan zich niet bij de gang van zaken te zullen neerleggen en sprak van verstoring van het democratisch proces door de “nieuwe QR-maatschappij”.