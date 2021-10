Onderzoeksraad ziet af van onderzoek naar overstroming Limburg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt vooralsnog geen nader onderzoek in naar de overstromingen in Limburg in juli dit jaar. Wel blijft de raad andere onderzoeken volgen.

Dat maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid dinsdag bekend. Direct na de watersnoodramp startte de Raad een verkenning. Daarbij keek de raad naar de veiligheid van burgers die afhankelijk zijn van overheden bij het voorkomen van wateroverlast. Ook is gekeken naar de gevolgen van de klimaatverandering voor de veiligheid van mensen. Verder heeft de Raad een inventarisatie gemaakt van onderzoeken door andere instanties naar de wateroverlast in Limburg.

Al die informatie werd op een rijtje gezet en afgewogen, waarop de onderzoeksraad besloot nu geen eigen onderzoek te starten. Mocht dat op enig moment alsnog nodig zijn, dan kan worden besloten tot aanvullend onderzoek.