Tien aanhoudingen in Limburg en Brabant voor productie en handel in drugs

In Limburg, Brabant en België zijn inmiddels tien personen aangehouden naar aanleiding van het grootschalige onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs. Dat laat de politie weten.

In totaal deden 170 medewerkers mee aan de actie. Team Ondermijning Limburg werkte in het kader van de actie samen met de Belgische politie en collega’s in Oost-Brabant. De verdachten zijn aangehouden naar aanleiding van zoekingen op zestien locaties in Limburg, Brabant en België woensdagmorgen.

De politie kreeg de nodige informatie door servers te kraken. Vervolgens zijn negen huiszoekingen gedaan in Limburg. Zes daarvan waren in Weert, Maastricht, Roermond en Heerlen. Ook zijn er zes loodsen uitgekamd in Limburg en Brabant en nog een woning in België.

Tijdens het onderzoek bleek dat er ook een woning in Grevenbicht onderzocht moest worden. Hier werd een werkende productielocatie voor synthetische drugs gevonden. De grondstoffen, tussenproducten en eindproducten zijn in beslag genomen.

Uit onderzoek moet nog blijken om welke stoffen het gaat, evenals de exacte hoeveelheid, aldus de politie. Waar mogelijk zullen zij nog spullen in beslag nemen als die zijn verkregen uit wederrechtelijk voordeel.

Recentelijk is in Breda nog een drugslabnetwerk opgerold dankzij een vergelijkbare grote politie-actie. Er ging veel geld om in dat netwerk. Zes mensen zijn toen aangehouden en tien panden doorzocht. Meer dan 250 medewerkers waren bij die actie betrokken.