Het kleinste academische ziekenhuis van Nederland telt dinsdag de meeste actievoerende medewerkers voor een betere cao. In het Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC+ doen maar liefst 78 afdelingen mee aan de landelijke actiedag.

“Het gaat daarbij om voor het ziekenhuis cruciale afdelingen”, zegt Lilian Moermans, vakbondsconsulent en lid van het actiecomit√©. “Onder meer de bloedafname, de operatieafdeling, de recovery, en het lab: geen enkele afdeling kan zonder deze.” De actie is nodig, zegt ze. “Het piept en kraakt aan alle kanten in de zorg.”

De vorige keer deden in Maastricht 31 afdelingen mee met in totaal zo’n achthonderd medewerkers. “Nu wordt het een veelvoud daarvan”, zegt Moermans. Dit keer doen ook de artsen mee. De onvrede over de arbeidsvoorwaarden onder het personeel is groot.

“Het is nog erger geworden. Per 1 januari 2022 zijn ook de ouderenregelingen afgeschaft. We voelen ons in de steek gelaten. Er is geen enkele afspraak gemaakt over de toenemende werkdruk”, zegt ze. “Er wordt hier voor miljoenen verbouwd. Dat is niet uit te leggen aan de werknemers.”

“Voor gebouwen heb je ook mensen nodig, en die zijn er steeds minder. Vorige week zijn er weer mensen weggegaan vanwege de werkdruk. We moeten veel extra werk doen. Maar bedden staan leeg door gebrek aan verpleegkundigen. Dat je niet in Maastricht kunt bevallen maar naar Roermond moet, geeft aan dat hier geen ruimte meer is.”

Het ziekteverzuim hier is nu hoger dan tijdens de coronagolf in augustus vorig jaar, vertelt ze verder. “Erger nog, mensen vallen langdurig uit, zijn aan het eind van hun Latijn.”

De centrale hal in het MUMC+ is dinsdag ingericht als actiecentrum. Er hangen spandoeken met teksten als “Wij willen een CAO UMC met meer respect, minder werkdruk en een fatsoenlijk loon” en “Wij van de neuro pikken het niet langer voor die paar euro”, meldt de afdeling neurologie.

Rond de middag gaan de actievoerders de straat op. Met spandoeken en vlaggen gaan ze de wijk Randwyck in. Ze geven dan ook een applaus voor zichzelf, met een knipoog naar maart 2020, toen heel Nederland nog klapte voor de zorg. “Toen werden ze als helden behandeld, nu voelen ze zich niet gewaardeerd door hun werkgevers”, aldus de FNV.

Bestuurder Wilma Peters van FNV vroeg tijdens een toespraak in in het ziekenhuis aan de vele honderden toehoorders: “Wij gaan door met onze strijd! Steunen jullie ons?” . Een luid en langdurig applaus volgde.