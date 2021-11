Heel Nederland donkerrood op coronakaart, Limburg breekt record

Heel Nederland kleurt donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn donderdag als laatste provincies donkerrood geworden.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt de kaart op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken, dus van maandag 1 tot en met zondag 14 november.

Limburg is opnieuw koploper. In de provincie zijn in 14 dagen tijd meer dan 15.600 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. Dat is een nieuw Nederlands record. In december vorig jaar telde Limburg in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

Zeeland en Gelderland volgen. Daar zijn respectievelijk 1088 en 1067 op elke 100.000 mensen positief getest. Daarmee zitten ze boven het niveau waar Limburg vorige week zat.

Twee weken geleden was Limburg koploper van Nederland met 701 positieve tests per 100.000 mensen, de helft van het huidige aantal. Nu blijven alleen Drenthe en Groningen nog onder dat niveau.

Het aantal positieve tests kan een voorbode zijn van de druk op de zorg. Een stijging in het aantal gevallen leidt doorgaans één tot twee weken later tot een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Nog iets later stijgt dan het aantal sterfgevallen. Wat dat betreft is Limburg de kanarie in de kolenmijn. De situatie waar Limburg nu mee kampt, kan zich in de komende weken ook in de rest van het land voordoen.

Midden- en Oost-Europa hebben nog altijd de meeste positieve tests, en in Scandinavië neemt het aantal gevallen ook toe. De situatie is vooralsnog het gunstigst in Italië, Frankrijk en Portugal, hoewel ook daar de waarschuwingskleuren omhoog gaan. Van de meer dan 200 regio’s in heel Europa is Sardinië de enige die nog op groen staat.