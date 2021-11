Deel Kamer laakt trage schadeafhandeling watersnood Limburg

De schadeafhandeling na de overstromingen in Limburg moet veel sneller, vinden meerdere partijen in de Tweede Kamer. Ruim vier maanden na de watersnood hebben nog maar 46 gedupeerden hun schade vergoed gekregen door de overheid. In totaal hebben 1833 mensen schade aan hun woning of bedrijf gemeld.

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vindt het “wrang” dat nog zoveel mensen op hun geld wachten. Hij wil van demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) weten hoe deze mensen “zo snel mogelijk” hun schadevergoeding kunnen krijgen. Laura Bromet (GroenLinks) sluit zich daarbij aan en Kamerlid Barry Madlener (PVV) vindt dat er “snel gehandeld” moet worden.

Visser zegt de zorgen van de partijen te begrijpen en die ook te delen. Volgens haar wordt er inmiddels snelheid gemaakt met de schadeafhandeling en is er nu al 1,5 miljoen euro aan gedupeerden uitgekeerd. “We zien de teller oplopen” en ook de komende maanden worden er “flinke stappen vooruit” gezet, aldus de bewindsvrouw. Van de ruim 1800 meldingen zijn er bij ongeveer 1000 taxaties gedaan. Daarvan liggen er ongeveer 275 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die zich bezighoudt met de uitbetaling.

Onder meer Madlener is “niet onder de indruk” van het verhaal van de minister. Hij vindt 1000 taxaties in vier maanden tijd te weinig en zegt dat het sneller moet kunnen. Ook Bromet vindt dat Visser “erg vanuit de overheid redeneert” en te weinig oog heeft voor de mensen die al maanden geen uitzicht op compensatie hebben.

Het Verbond van Verzekeraars gaat ervan uit dat de overstromingen tot 250 miljoen euro schade hebben veroorzaakt. De afhandeling van die schade kan nog lange tijd duren, omdat de bouwsector al erg druk is en het lastig is om aan genoeg bouwmaterialen te komen.