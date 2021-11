Achtervolging in Venlo eindigt in greppel, twee agenten gewond

Twee agenten zijn dinsdagochtend gewond geraakt tijdens een achtervolging in Venlo. Ze kwamen met hun voertuig in een greppel terecht langs de Venrayseweg. Ook de auto die ze achterna zaten, belandde in de greppel. De bestuurster is aangehouden, meldt de politie.

Even voor 05.00 uur zagen de agenten bij knooppunt Zaarderheiken (A73/A67) een voertuig over de weg slingeren. Toen de politie de auto wilde stoppen, ging die ervandoor. De achtervolging eindigde niet veel later op de Venrayseweg, waarbij beide auto’s in de greppel terechtkwamen.

Een agent is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Een andere agent is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat de omgeving van het incident is afgezet voor onderzoek.