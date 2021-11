Raad van State wil snel oordelen over kap Sterrebos bij Nedcar

De Raad van State houdt op 13 januari een zitting over de voorgenomen kap van het Sterrebos naast autofabriek Nedcar bij Born. VDL wil ruim 7 hectare daarvan kappen om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken, voor het geval zich een nieuwe klant aandient.

Actiegroep de Groene Sporenwolf en een andere betrokkene hadden daartegen bezwaar gemaakt. In een tussentijdse uitspraak heeft de afdeling bestuursrecht van de RvS de kap van het bos verboden totdat er een definitieve uitspraak komt.

De Raad wil zo snel mogelijk tot een uitspraak komen om helderheid en duidelijkheid te verschaffen aan de betrokken partijen, aldus een woordvoerster. Daarom zijn de betrokken partijen voor de zitting van 13 januari uitgenodigd. Ook na deze zitting wil de Raad weer zo snel mogelijk uitspraak doen.

Eigenlijk hadden VDL en de provincie Limburg al begin november met de kap van ruim 7 hectare bos willen beginnen, maar de Raad van State haalde daar in een spoeduitspraak een streep door. VDL moet de definitieve uitspraak afwachten voor er gekapt wordt. VDL heeft daar naar eigen zeggen haast mee, omdat slechts een beperkt deel van het jaar gekapt mag worden. Om te voorkomen dat overwinterende vleermuizen in holle bomen nestelen, heeft het bedrijf zo’n 180 bomen in het bos ingepakt met folie.

Actiegroep De Groene Sporenwolf vindt dat het bos niet gekapt mag worden. Het bos is volgens de actiegroep ecologisch waardevol.

VDL Nedcar wil met de boskap het voor mogelijke nieuwe klanten in de toekomst aantrekkelijker maken om te investeren in de fabriek. In Born worden nu auto’s voor BMW gemaakt, maar het contract met de Beierse autogigant loopt in 2023 af. Nedcar is op zoek naar alternatieven, en wil een snelle uitbreiding mogelijk maken mocht dat nodig zijn. Daarvoor moet in de visie van VDL eerst een groot deel van het bos verdwijnen.