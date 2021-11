Drugspand in Maasbracht gesloten voor zes maanden

Burgemeester Strous heeft op vrijdag 26 november besloten om de woning zes maanden te sluiten, zodat de drugsgerelateerde activiteiten worden beëindigd, zo is te lezen op Maasgouw.Nieuws.nl. In juli werd de woning aan de Molenweg in Maasbracht onderzocht door de politie. Er werd cocaïne, amfetamine, illegaal vuurwerk en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen.

Veiligheid

Burgemeester Strous heeft ervoor gekozen de woning te sluiten voor zes maanden, omdat het verrichten van illegale, criminele activiteiten, zoals het handelen van drugs, een sterke invloed kan hebben op de veiligheid van mensen in de omgeving.

Volgens Strous past de sluiting van het drugspand in het beleid van de gemeente Maasbracht. Er wordt hard opgetreden tegen de handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van de inwoners en leefbaarheid in wijken en dorpen staat bij Strous voorop, zo verklaart hij. De gemeente wil samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst overlast dan ook hard aanpakken. Verder roept Strous inwoners van Maasbracht op om alle verdachte drugsactiviteiten te melden, zodat de politie snel in kan grijpen.

Wet Damocles

Dankzij de wet Damocles is het mogelijk het drugspand te sluiten. Deze wet houdt in dat als er een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen, een woning tijdelijk mag worden gesloten, om zo een einde aan de situatie te maken.

Drugsgebruik in Nederland

Bron: Maasgouw.nieuws.nl