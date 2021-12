Emile Roemer geïnstalleerd als nieuwe gouverneur van Limburg

Emile Roemer is woensdagavond tijdens een extra vergadering van het Limburgs Parlement geïnstalleerd als nieuwe gouverneur van Limburg. Het voormalige SP-Tweede Kamerlid volgt Johan Remkes op, die woensdagavond door de leden van Provinciale Staten werd uitgezwaaid als waarnemend gouverneur. Roemer is de eerste benoemde gouverneur in 125 jaar tijd die geen lid van het CDA of een voorganger daarvan is, en de eerste Commissaris van de Koning van SP-huize.

Remkes (VVD) trad dit voorjaar tijdelijk aan tijdens een bestuurscrisis, die ontstond toen het voltallige college van Gedeputeerde Staten inclusief toenmalig gouverneur Theo Bovens (CDA) opstapte. Onder leiding van Remkes kwam er een nieuw college, dat vanaf woensdag samen met Roemer het dagelijks bestuur van de provincie vormt.

“Limburg zegt adieu tegen een bestuurlijke duizendpoot”, zwaaide vicevoorzitter Geert Frische van de Limburgse Staten Remkes uit. Hij roemde Remkes vanwege zijn oprechte betrokkenheid bij de slachtoffers van de watersnood in onder meer Valkenburg, en als gouverneur van de korte overleggen. “En van de balkonscenes om even onder het genot van een zelfgedraaide sigaret met uitzicht op de Maas te reflecteren.”

Remkes werd tijdens zijn gouverneurschap betrokken bij de formatie in Den Haag, maar hij hield zijn gehoor voor dat hij de eerste niet was. In augustus 1981 was toenmalig gouverneur Sjeng Kremers betrokken bij de formatie van het kabinet Van Agt 2. “Dat had geen succes en viel al voor de regeringsverklaring”, zei Remkes woensdag.

Frische prees de nieuwe gouverneur Roemer als iemand die in staat is de harten van de Limburgers te veroveren. Roemer zelf prees Limburg als het “leuke buurmeisje” dat de provincie voor de man uit Boxmeer altijd geweest is. “Ik ben blij, opgetogen en dankbaar dat mijn buurmeisje en ik vandaag in het huwelijk treden”, zei hij.

Roemer kan zijn borst meteen nat maken, want woensdag lag bij hem een brief op de mat van de fractievoorzitters van de coalitie in de Venrayse gemeenteraad. Die kwamen met Remkes in aanvaring over het opstappen vorige week van burgemeester Luc Winants (CDA) in de Noord-Limburgse gemeente. Remkes schreef hierover op de valreep een boze brief aan de fractievoorzitters, en die brief viel bij hen niet in goede aarde. Zij willen hierover “op zeer korte termijn” een gesprek met Roemer.