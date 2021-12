Kledingruilketting in Roermond en Roerdalen een succes

De kledingruilketting die onlangs is gestart in Roermond en Roerdalen is een succes. Inmiddels geven al meer dan 85 vrouwen goede, gebruikte kleding door via een vaste route (de ‘ketting’).

Hoe werkt ketting-kledingruil?

Een deelnemer haalt uit de tas wat ze wil en stopt er ook zelf weer goede kleding in die niet meer gedragen wordt. Vervolgens gaat de tas naar een volgende deelnemer op de route. Zo worden verschillende tassen met kleding doorgegeven.

Op dit moment zijn er in Roermond en Roerdalen voor twee verschillende maten kettingen georganiseerd. Op de ene route wordt dameskleding tot en met maat 42 doorgegeven, bij de andere tot en met maat 44.

Sinds kort wordt er ook aan een mannenketting gewerkt, zo laat de organisatie weten. Bij genoeg aanmeldingen start ook die kledingruilactie.

Duurzame actie

De ketting-kledingruil uit Roermond en Roerdalen is een initiatief van de Omwentelaars. Dit is een beweging die zich inzet voor een groene en duurzame toekomst. De kledingactie komt voort uit de overtuiging dat de mode-industrie nu te belastend is voor de aarde.

Tijdens het productieproces komt vaak een grote hoeveelheid broeikasgassen vrij. Bovendien zijn er te veel grondstoffen nodig als de omloopsnelheid van kleding zo hoog ligt als die nu ligt. De bedenkers zien ruilen dan ook als een mooi en goed alternatief.

Bron: Roermond.nieuws.nl