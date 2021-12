Venray verrast over gedwongen opvang 500 asielzoekers

Venray is “zeer verrast” door de aanwijzing door het kabinet dinsdag voor de opvang van vijfhonderd asielzoekers in een evenementenhal in kerkdorp Oostrum. De gemeente laat ontstemd weten niet de verantwoordelijkheid voor de opvang te kunnen nemen zolang in het kleine dorp niet eerst een haalbaarheidsonderzoek is verricht. Als dat nog niet is gebeurd, wil de gemeente eerst zelf een verkenning uitvoeren, zegt locoburgemeester Cor Vervoort in een eerste reactie.

“We hadden graag in een eerder stadium overleg gehad over deze opdracht en de aangewezen locatie”, aldus Vervoort. “We zullen nu eerst overleggen met het COA om te praten over de vervolgstappen, waaronder de verkenning naar de haalbaarheid en de verdere uitwerking van de opdracht”.

De vluchtelingen blijven ongeveer vier maanden. Vervoort maakt zich zorgen. “We kunnen de opdracht pas aannemen, als we goed in beeld hebben wat deze aanwijzing voor onze gemeente betekent. Wij zitten met veel vragen. Bijvoorbeeld over de geschiktheid van de locatie, in een klein kerkdorp, naast een GGD-priklocatie en een school, vlakbij het spoor, en vragen ons af of de locatie vijfhonderd vluchtelingen kan huisvesten met alle bijkomende voorzieningen. We willen deze vragen eerst beantwoord zien.”

De Enschedese burgemeester Theo Bovens zei maandag al dat hij met “gemengde gevoelens” kennis had genomen van de aanwijzing voor de noodopvang op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Hij gaf aan dat hij zich er niet “met hand en tand” tegen gaat verzetten, omdat hij goed beseft hoe groot de problematiek van de opvang van asielzoekers is. Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem zei eerder tegen de NOS: “Wij doen al heel veel. Geef dan de tientallen, honderden gemeenten die niets doen een aanwijzing.”