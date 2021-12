Verdachte gewond geraakt bij woningoverval Heerlen

Bij een confrontatie tussen overvallers en een bewoner van een woning aan de Hitjesweg in het Limburgse Heerlen is in de nacht van donderdag op vrijdag een van de overvallers gewond geraakt.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding van een woningoverval. Bij aankomst in de woning bleek er een confrontatie te zijn geweest, maar het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Een man, verdacht van betrokkenheid bij de woningoverval, is aangehouden en voor medische hulp overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar een tweede verdachte en doet verder onderzoek.