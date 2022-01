Overstromingen Limburg en Duitsland duurste Europese natuurramp

De extreme wateroverlast van afgelopen zomer in onder meer Limburg en het westen van Duitsland is de duurste natuurramp ooit in Europa. Wereldwijd komt het jaar 2021 op de vierde plaats ooit qua financiële schade door bijvoorbeeld bosbranden, aardbevingen en stormen. Een opvallend groot deel van alle schade was in de Verenigde Staten, maakt de Duitse herverzekeraar Munich Re bekend.

De overstromingen in Duitsland, België en Limburg afgelopen juli door zware regenval veroorzaakten voor 46 miljard euro aan schade. Daarvan was 33 miljard euro in Duitsland, ook voor dat land het hoogste bedrag ooit. Een relatief klein deel werd vergoed door verzekeraars. Dat komt volgens Munich Re omdat verzekeringen tegen overstromingen in Duitsland niet heel gewoon zijn en veel onverzekerde wegen schade opliepen. De overheid, maar ook die in Nederland, kwam met steun voor gedupeerden.

De wereldwijde schade door natuurrampen bedroeg ongeveer 250 miljard euro, aldus Munich Re. Het grootste deel van die schadepost ontstond in de VS, met orkaan Ida in het zuiden als duurste ramp. Ook extreme kou en tornado’s richtten veel schade aan in het land.

Het duurste jaar ooit wat natuurrampen betreft was 2011. Dat kwam door zware aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland. De wereldwijde schade was toen meer dan 300 miljard euro.