Ook Venray wil snel overleg over afgedwongen opvang vluchtelingen

Ook de gemeente Venray wil overleg met de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, over de noodopvang van vluchtelingen in de Limburgse gemeente. Venray kreeg een aanwijzing van voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol om op korte termijn 500 asielzoekers op te vangen in een evenementenhal in kerkdorp Oostrum. Maandag bleek dat de ex-staatssecretaris geen juridische grondslag had om gemeenten op te dragen asielzoekers op te vangen. Eerder dinsdag riep Enschede al op tot overleg over de ontstane situatie.

Het gemeentebestuur van Venray zegt dinsdag “uitermate verrast” te zijn nu Broekers-Knol openlijk stelt dat er geen sprake is van een juridisch geldige aanwijzing aan Venray voor de noodopvang. “Wij handelden steeds vanuit de urgentie van de aanwijzing en het acute vraagstuk om mensen in nood te helpen”, stelt burgemeester Leontien Kompier van Venray dinsdag in een verklaring. “Wij konden niet anders dan erop vertrouwen dat het aanwijzingsbesluit op juiste gronden is genomen, zoals we ook eerder aan het ministerie hebben bericht.”

“Nu blijkt dat het aanwijzingsbesluit formeel geen wettelijke grond heeft, verandert de feitelijke situatie. Wij dringen aan op een overleg met de staatssecretaris op korte termijn om de ontstane situatie te bespreken. Ook willen we op zeer korte termijn met de gemeenteraad spreken over deze nieuwe situatie.”

Venray ging eerder al niet akkoord met de noodopvang omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken nog geen antwoord heeft gegeven op vragen die in Venray leven rond deze opvang. De gemeente wilde met name weten onder welke voorwaarden de asielzoekers vier maanden lang worden opgevangen.

Burgemeester Theo Bovens van Enschede wil dat de verantwoordelijk staatssecretaris met de Nederlandse gemeenten in gesprek gaat om tot een meer structurele oplossing te komen voor de opvang van vluchtelingen. Volgens Bovens draagt het toepassen van een ‘aanwijzing’ in de toekomst niet bij aan goede bestuurlijke verhoudingen.