Winkels en horeca Valkenburg verwelkomen klanten

Veel winkels in het ooit bruisende hart van Valkenburg aan de Geul hebben om 10.00 uur vrijdagochtend hun deuren geopend. Op de ramen hangen affiches met de uitnodigende tekst “Valkenburg aan de Geul aan de Geng”. De stemming is goed, ook bij de uitbaters van de inmiddels geopende cafés en restaurants in het Limburgse heuvellandstadje. Maar er zijn vooral veel zorgen.

“Het is niet fair dat het kabinet de horeca dicht wil laten”, zegt eigenaresse Sophie Frederiks van El Fuego en het tegenovergelegen Brazza aan de Grotestraat. “Wij willen laten zien dat het veilig kan.”

“Al beginnen ze met het toestaan van terrassen”, gaat ze verder. “Dat is in ieder geval iets.” El Fuego was door de overstromingen in juli totaal verwoest. “Alles was kapot.” De zaak is net helemaal opnieuw opgebouwd en ingericht, vertelt Frederiks. “Maar het duurt te lang. Het is tandjes bijten.”

De eigenaar van ’t Hoekje begon al om 09.00 uur met het buiten zetten van stoelen en de opbouw van het terras. Hij weet niet of er veel gasten komen. “Maar het gaat om het statement”, zegt hij. Ook eigenaar Maurice Dieren van kledingzaak Gaaf vindt de omzet vrijdag niet zo belangrijk. “Januari en februari zijn sowieso altijd rustige maanden”, zegt hij. “Het gaat om de achterliggende gedachte. Ik vind wel dat ook de horeca open moet. Niet alle horecazaken in Valkenburg doen overigens mee aan de opening. Een enkeling laat geen gasten binnen, maar houdt het op een take away.

Rond 10.00 uur oogt de binnenstad nog verlaten, klanten hebben hun weg naar de geopende zaken nog niet gevonden. Wel zwerven er enkele cameraploegen rond die een reportage maken.

Burgemeester Daqan Prevoo van Valkenburg staat de opening van de zaken toe. Volgens hem gaat het om een demonstratie, en dat is een grondrecht.