Burgemeester Venlo wil invoering 2G om ongevaccineerde Duitsers

Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo pleit voor het invoeren van 2G ook in ons land. Dat wil hij omdat hij vreest voor een grote toeloop van ongevaccineerden uit Duitsland. Die kunnen in eigen land niet meer terecht omdat daar 2G geldt in de winkels. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in de Limburger.

Alleen gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona mogen in de aan Limburg grenzende deelstaat de winkels in. Scholten wil dat deze maatregel ook in Nederland gaat gelden. Hij vreest dat ongevaccineerde Duitsers naar Nederland komen om te winkelen zolang Nederland geen 2G eist.

In het Duitse grensgebied geldt overigens in de horeca 2G+. Dat wil zeggen dat mensen er gevaccineerd of genezen moeten zijn van corona, plus nog een recente negatieve test moeten tonen.

Scholten is naast burgemeester van Venlo ook voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In die hoedanigheid heeft hij ook zitting in twee adviesorganen van de regering. In de Tweede Kamer is echter veel weerstand tegen de invoering van 2G. Scholten hoopt dat de problemen die de grensgemeenten hebben door het uitblijven van de 2G desondanks in Den Haag ter sprake komen.

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid kwam dinsdag naar voren dat de invoering van een 2G-beleid op dit moment geen zin heeft. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft eerder gezegd dat de bevindingen belangrijk zouden worden voor de afweging die uiteindelijk door de Tweede Kamer gemaakt moet worden.