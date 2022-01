Venlonaar (21) werkt mee aan bijzondere waterstof-racewagen zonder uitstoot

Een team van Delftse studenten heeft onlangs hun nieuwe racewagen op waterstof gepresenteerd. De ‘Forze IX’ moet met zijn topsnelheid van 300 kilometer per uur de strijd aangaan met Audi’s en Lamborghini’s op het circuit van Zandvoort. Water is de enige uitstoot. De studenten zijn voor waterstof in de auto-industrie. Venlonaar Bas Comuth (21) is deel van het pioniersteam van Forze Hydrogen Racing.

Duurzaam racen

Daar draait het uiteindelijk om, zo is te lezen in het persbericht van Forze Hydrogen Racing. Daarin zegt de Venlose student: “We willen mensen inspireren om waterstof te omarmen als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, en aantonen dat onze auto niet onderdoet voor gangbare racewagens op het circuit.” De auto stoot namelijk alleen water uit, zo vertelt Comuth: “De waterstof reageert met zuurstof uit de lucht in een brandstofcel, waardoor water ontstaat en elektriciteit wordt opgewekt.” Het team gebruikt deze elektriciteit om de elektromotoren van de auto te laten draaien.

Ze hebben met vorige modellen al successen behaald in races op de circuits van Assen en Zandvoort, maar willen met de nieuwe auto een stap hogerop. “Het doel is om met deze auto uiteindelijk mee te doen in de Super GT-klasse op Zandvoort. Echt voor serieuze racewagens, maar een mooie uitdaging voor ons.”

Limburgse bijdrage

De student Lucht- en Ruimtevaarttechniek is enthousiast over de onthulling: “Het is echt gaaf om in zo’n project mee te draaien, iedereen is echt gemotiveerd om er wat moois van te maken.” Zelf is Comuth verantwoordelijk voor de aerodynamische ‘schil’ van de auto: “Ik zorg ervoor dat ons carbon fiber bodywork goed ontworpen en gemaakt wordt. We willen zo aerodynamisch mogelijk zijn, maar tegelijk ook genoeg lucht binnenlaten om te koelen.” Zijn studie moest er een jaar voor wijken, maar dat deert hem niet: “Dit is een prachtige plek om werkervaring op te doen, er is zoveel te leren en je merkt dat je echt wat bij kan dragen.”

Enorme uitdaging

De volgende stap voor het team van de Venlonaar is om de auto verder te testen, zodat deze zo snel mogelijk het circuit op kan. Het is een behoorlijke uitdaging om een complete racewagen te ontwerpen en te bouwen, zegt Comuth: “Dit is zo’n ontzettend complexe machine, met allemaal onderdelen die speciaal voor deze auto ontworpen zijn. Niemand bouwt waterstof-racewagens op deze manier, dus we moeten alles zelf uitzoeken en ontwikkelen. Om dan te zien hoe ver je kunt komen als je met z’n allen zo hard werkt is heel gaaf.”