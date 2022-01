Yesilgöz spreekt carnavalsburgemeesters maandag

Maandag, voorafgaand aan het overleg met voorzitters van de veiligheidsregio’s, spreekt minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) met carnavalsburgemeesters over de vieringen die eind februari van start gaan.

Het is nu nog onduidelijk hoe het coronabeleid er rond carnaval zal uitzien, waardoor gevreesd wordt dat de regels per gemeente of per regio zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met de burgemeesters in gesprek over de “scenario’s, hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen”.

Verscheidene burgemeesters hebben aangegeven uiteindelijk wel samen op te willen trekken, om een lappendeken van verschillende regels per regio te voorkomen. Ook omdat de kroegen straks onder voorwaarden weer open mogen, wordt het lastig toezicht te houden op de 1,5 meter afstand als er uitbundig carnaval wordt gevierd.