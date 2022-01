Activisten in de bomen bij Nedcar krijgen proviand

Actievoerders die sinds vrijdag in het Sterrebos in Limburg zitten, mogen worden bevoorraad. Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen heeft laten weten dat hen eten en drinken mag worden gebracht. De politie maakt daarover op dit moment afspraken met de actievoerders.

Eerder deed de actiegroep Red het Sterrebos zijn beklag dat de betogers verstoken waren van eten of drinken.

De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap tegen te houden. Ze willen voorkomen dat 7 hectare van het Sterrebos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van autoproducent VDL Nedcar mogelijk te maken. De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap gewoon konden doorgaan. Of de bomen ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. Daarover doet de hoogste bestuursrechter binnenkort uitspraak in een zaak die door milieugroeperingen is aangespannen.

Een woordvoerder van de burgemeester liet eerder zaterdag weten dat de actievoerders die zich in het bos bevinden een strafbaar feit plegen omdat zij zich op priv├ęterrein bevinden. Ook de pers krijgt geen toegang tot het gebied. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft daarover gebeld met de gemeente Sittard-Geleen, omdat journalisten in principe hun werk moeten kunnen doen. Uit dat gesprek is gebleken dat het inderdaad gaat om priv├ęterrein, eigendom van VDL. “En dan kan de eigenaar zeggen: ik wil daar geen mensen hebben.”

Op een andere locatie, vlak bij Nedcar, vindt een demonstratie plaats tegen de voorgenomen kap waarvoor wel toestemming is gegeven door de burgemeester. Daaraan doen ongeveer vijftig mensen mee.