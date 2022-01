Al 19 verdachten voor bezetten Sterrebos aangehouden

De politie heeft de afgelopen dagen in totaal negentien mensen opgepakt die zouden hebben meegedaan aan de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born. Formeel worden ze verdacht van “het betreden van verboden gebied dat in handen is van de autofabriek VDL Nedcar”, aldus het Openbaar Ministerie zondagmiddag.

De aangehouden activisten krijgen een dagvaarding en een gebiedsverbod. Ze moeten zich later voor de kantonrechter voor hun overtreding verantwoorden.

Alle negentien zijn meegenomen naar het politiebureau om hun identiteit vast te kunnen stellen. Het Sterrebos is sinds vrijdagochtend bezet. Er zouden momenteel nog zo’n vijftien activisten in het bos zijn.

Een groep activisten houdt zondagmiddag rond 16.00 uur een solidariteitsactie voor het politiebureau in Maastricht. Volgens hen worden daar de mensen vastgehouden die zaterdagavond bij het bos werden aangehouden tijdens een mislukte poging om het bos binnen te gaan.

Hoeveel mensen nog vastzitten kon een woordvoerder van de politie zondagmiddag nog niet direct zeggen. Wel zei hij dat de politie geen mensen tegenhoudt die het bos in willen. “Dat doet de beveiliging van VDL”, zei hij. Deze beveiligers dragen mensen die betrapt zijn op een poging het bos in te gaan wel over aan de politie, zoals zaterdagavond gebeurde.

Inmiddels worden hekken rond het bos geplaatst, zodat het bijna onmogelijk is om het bos nog binnen te gaan.