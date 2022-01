Bosbezetters gaan overleggen wat te doen bij storm maandag

De actievoerders die in hangmatten een bos bezetten bij autofabriek VDL Nedcar gaan zich zondagavond beraden over wat te doen als maandag een storm ons land teistert. Een van de bezetters zei zich zondagmiddag nog geen zorgen te maken, “maar we gaan er wel over praten”. Ze zei dat tegen het ANP tijdens een telefoongesprek vanuit haar hangmat in een populierenbos naast Nedcar.

“We gaan kijken wat we gaan doen. Of het veilig is om in een boom te zijn.” Er zijn eigenlijk geen alternatieven. “We moeten in onze hangmatten blijven. Want zodra we naar beneden gaan, worden we op de grond opgepakt door de security van Nedcar.” Die is voortdurend in de buurt, weet ze.

Beveiligers zijn soms vriendelijk, maar vaak ook niet, vertelde ze. Ze proberen mensen volgens haar uit hun slaap te houden. “Gisteravond schalde op een gegeven moment harde muziek uit een speaker”, aldus de vrouw, die zich “Boktor” noemt en zegt “onder de 40” te zijn. “En zo om het uur schijnen ze met fel licht van zaklampen naar ons, of ze roepen dingen die niet erg respectvol zijn, zodat we er niet van kunnen slapen. Een van ons is om die reden zondag vertrokken. Ze werd voortdurend uit haar slaap gehouden, voelde zich daardoor niet goed en moest vertrekken. Ook een tweede persoon is zondag vertrokken.”

Volgens haar lukt het vooralsnog om contact met de buitenwereld te houden. “Ik heb een hele oude Nokia, die gaan lang mee”, zegt ze. “En we hebben powerbanks bij ons.” Het is intussen wel een hele uitdaging om in beweging te blijven. “We zijn hier met zijn drie├źn, redelijk vlak bij elkaar. We zijn aan het proberen touwen tussen de bomen te spannen, zodat we naar elkaar toe kunnen. Ook roepen we naar elkaar, om informatie uit te wisselen en te vragen hoe het gaat. Daarnaast probeer ik ook altijd mijn hangmat beter te bevestigen. Dus vervelen? Dat valt wel mee. Alleen ’s nachts slapen lukt niet altijd.”

Ze hangt nu twee dagen tussen de bomen. “Ik houd het nog wel vol, hoor. Alleen ’s nachts is het hier heel erg donker. Best wel eng. Overdag is het wel leuk. Het voelt goed om hier te zijn voor een goed doel.”

“Ik maak me grote zorgen om de klimaatcrisis. Ik vind het heel verdrietig dat ze dit bos willen gaan kappen. Daarom ben ik hier.”