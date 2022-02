Nog drie bezetters in Sterrebos bij VDL Nedcar

In het bos naast VDL Nedcar in Born zitten dinsdag nog maar drie bezetters in de bomen. Twee vertrokken in de nacht van maandag op dinsdag. Twee activisten die de vertrekkers probeerden af te lossen, werden aangehouden bij hun poging het bos binnen te gaan, liet een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos weten. Vooralsnog blijven de drie overgebleven bezetters waar ze zijn.

De bezetting van het bos begon afgelopen vrijdag en is volgens de actiegroep een zware beproeving voor de mensen in hun hangmatten. Niet alleen het weer speelt de actievoerders parten. Ook zouden ze gaandeweg worden afgelost, maar eigenaar VDL heeft het bos zondag afgegrendeld met grote hekken. Activisten proberen ’s nachts het bos binnen te dringen om bezetters af te lossen. In totaal zijn onder meer bij die pogingen 21 mensen gearresteerd en kregen ze een gebiedsverbod.

De actie begon met 27 bezetters, maar elke dag gaven er mensen op, deels door vermoeidheid, deels wegens verplichtingen elders. De mensen die volhardden hadden te lijden van regen, wind en kou, waartegen hun provisorisch gemaakte plastic zeilen rond hun hangmatten maar matig bescherming bieden.

Dinsdagmiddag demonstreren de 4200 werknemers van Nedcar vóór de kap van het Sterrebos om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken. De actie wordt gesteund door de vakbonden. Red het Sterrebos is niet tegen uitbreiding van de fabriek, maar zegt dat daarvoor alternatieven zijn zodat het bos kan worden gespaard.