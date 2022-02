Gouverneur bespreekt bestuurscultuur met Limburgse burgemeesters

De Limburgse gouverneur Emile Roemer gaat op korte termijn met de 31 burgemeesters van zijn provincie praten over de bestuurscultuur in hun gemeente. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten naar aanleiding van de presentatie van een rapport over de Limburgse bestuurscultuur afgelopen vrijdag in Maastricht.

Hoewel de opstellers van het rapport concluderen dat in Limburg geen patroon van integriteitsschendingen bestaat, en Limburg niet afwijkt van de bestuurscultuur elders in den lande, zijn er toch zorgen. Zo blinkt de manier waarop bestuurders hun macht uitoefenen niet altijd uit door gematigdheid en terughoudendheid. Ook wordt er – net als elders in Nederland overigens – te weinig tegenspraak georganiseerd of mogelijk gemaakt.

Het onderzoek van de commissie ging niet alleen over de provincie, maar ook over de gemeenten en het waterschap.

Wanneer Roemer bij de burgemeesters langs gaat, is nog niet bekend. “Maar wel op korte termijn”, zei zijn woordvoerder woensdag. “Hij was sowieso al van plan een rondje langs de burgemeesters te maken, ter kennismaking.”

De commissie onderzocht in totaal 286 meldingen van 144 mensen over vermeende integriteitsschendingen.