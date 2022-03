Verdachte dodelijke steekpartij in Horst is 19-jarige inwoner

De verdachte die maandagavond laat werd opgepakt na een dodelijke steekpartij in Horst (Limburg) is een 19-jarige jongeman uit die plaats. Dat hebben woordvoerders van politie en Openbaar Ministerie dinsdagmiddag laten weten. Door de steekpartij kwam maandagavond een 21-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas om het leven. In verband hiermee zijn alle carnavalsfeesten in Horst afgeblazen.

De steekpartij deed zich maandagavond rond 19.35 uur voor op het Sint Lambertusplein in het Limburgse dorp. Alle hulp kwam te laat, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De woordvoerster van het OM kon dinsdag niet meer over de achtergronden van de steekpartij vertellen, omdat de verdachte in volledige beperking zit. Dat wil zeggen dat hij met niemand mag praten behalve met zijn advocaat. Ook worden in dit geval geen verdere mededelingen gedaan door politie en justitie.

Door de carnaval waren veel mensen getuige van de steekpartij. Voor hen is professionele hulp ingeschakeld.