Winkel en woningen ontruimd bij grote brand in Venlo

Bij een grote brand in Venlo hebben de hulpdiensten zeker één winkel ontruimd. Ook een appartementencomplex boven die winkel is ontruimd. Rond 15.00 uur stonden tussen de tachtig en honderd mensen buiten, afkomstig uit de winkel en uit het flatgebouw, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedde in een garagebox bij een woning aan de Burgemeester Coenegrachtstraat in de Limburgse stad.

De brand brak rond 14.15 uur uit door nog onbekende oorzaak. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Aanvankelijk sprak de brandweer van de ontruiming van meerdere winkels, maar dat is niet duidelijk. Bezoekers van in ieder geval één winkel moesten naar buiten, paste een woordvoerder later maandag eerdere berichtgeving door de brandweer aan.

De brand is inmiddels onder controle, maar de mensen kunnen nog niet terug de winkel in en evenmin terug naar huis. Eerst voert de brandweer metingen uit om te zien of terugkeer veilig is, aldus de woordvoerder.