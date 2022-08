Vrouw en man gedood bij schietpartij in een woning in Roermond

Bij een schietpartij in een woning in Roermond zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen. Het incident deed zich aan het begin van de avond voor in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de Roermondse wijk Donderberg. De slachtoffers zijn de bewoonster en een man. Wie zij zijn en wat ze met elkaar te maken hadden wordt nog onderzocht, evenals de vraag wat zich precies heeft afgespeeld.

Rond 18.30 uur kreeg de politie de melding dat er iemand in de woning suïcidaal zou zijn. Toen de agenten bij het huis aankwamen, hoorden ze schoten van binnen komen. Daarop werd er opgeschaald en werd een onderhandelaar opgetrommeld. Die kreeg geen contact met de mensen in het huis.

Toen agenten van de Dienst Speciale Interventies naar binnen gingen, troffen ze de twee doden aan die beide door schotwonden om het leven waren gekomen. Volgens de politie waren er op het moment van de schietpartij geen andere mensen in het huis.