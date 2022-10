Dode bij woningbrand in Heerlen

Bij een brand in een appartement aan de Sebastianusstraat in Heerlen is de bewoner om het leven gekomen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het ging om een brand in de keuken die snel onder controle was.

De brandweer werd rond 15.00 uur gealarmeerd en rukte met meerdere voertuigen uit. Omliggende appartementen hoefden niet ontruimd te worden.

Er zijn nog geen verdere details gedeeld over bijvoorbeeld de leeftijd van het slachtoffer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.