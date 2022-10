Vermiste vrouw uit Reuver dood gevonden, partner aangehouden

Een 35-jarige vrouw uit Reuver (Limburg) die sinds juni van dit jaar vermist was, is gevonden in Duitsland. In verband met de vermissing van de vrouw, Sawsan Mhamdi, is woensdagochtend een man aangehouden. Het gaat om de partner van de vrouw, die ervan wordt verdacht mogelijk betrokken te zijn bij de vermissing, meldt de politie.

De Nederlandse politie kreeg woensdag een melding van de Duitse politie binnen dat bij een viaduct in de gemeente Mainz-Bingen het lichaam van een vrouw was aangetroffen. Dat gebeurde al op 15 juni van dit jaar, zo blijkt uit een persbericht van de Duitse politie. Lange tijd was niet bekend wie de vrouw was en in Duitsland werd een uitgebreid onderzoek gestart om haar identiteit vast te stellen. Uiteindelijk kon op basis van forensisch technisch onderzoek worden vastgesteld dat het om de vrouw uit Limburg gaat.

Of en op welke manier de aangehouden verdachte een rol speelde bij de vermissing, is volgens de politie nog niet duidelijk. “Op dit moment zijn er diverse scenario’s en richtingen die verder onderzocht en bekeken (moeten) worden”, staat in een verklaring. De vrouw werd op 19 juni als vermist opgegeven. Sindsdien is door de politie onderzoek gedaan in deze zaak.