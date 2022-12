Bestuurster die doorreed na aanrijding in Limburg aangehouden

De bestuurster van een auto die woensdag doorreed nadat zij een fietser had aangereden en die gezocht werd door de politie, is aangehouden. “Mede dankzij een oplettend burger” kon ze worden ingerekend, meldt de politie woensdagavond.

Bij het ongeval, dat plaatsvond bij het Limburgse Sevenum, raakte de fietser zwaargewond. Hij was wel aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De fietser werd geraakt op de N556 bij een oversteekplaats. Direct na de aanrijding stapte de bestuurster van de auto uit, maar vervolgens stapte ze weer in en besloot ze door te rijden. Zij reed weg in de richting van Sevenum. Eerder zei de politie dat de auto mogelijk voorzien was van een Pools kenteken. Na de aanrijding was de politie op zoek naar haar en riep getuigen op zich te melden.

Een woordvoerster van de politie licht toe dat “de oplettende burger” een auto zag staan die voldeed aan een beschrijving die de politie uitbracht en die informatie doorgaf. De vrouw is aangehouden in Limburg, maar waar precies kon de woordvoerster nog niet zeggen. Meer informatie over de identiteit van het slachtoffer, de aangehouden vrouw en de plek waar zij werd aangehouden wordt waarschijnlijk donderdag bekendgemaakt, aldus de politiewoordvoerster.