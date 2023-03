Wim Hillenaar voorgedragen als nieuwe burgemeester van Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft donderdagavond Wim Hillenaar (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Limburgse hoofdstad. Hillenaar (54) volgt de huidige burgemeester Annemarie Penn – te Strake op, die per 1 juli met pensioen gaat. Hillenaar was tot 31 januari waarnemend burgemeester van Land van Cuijk. Daarvoor was hij elf jaar burgemeester van de gemeente Cuijk. “Hillenaar is een burgemeester voor alle inwoners van Maastricht. Hij heeft de autoriteit en warme uitstraling die de inwoners vragen”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie, John Steijns.

“De stad Maastricht heeft een enorme aantrekkingskracht op mij”, aldus Hillenaar in een eerste reactie. “Wat een prachtige stad, Maastricht! Zoveel geschiedenis. Zoveel verscheidenheid.”

Voor de vacature solliciteerden negentien kandidaten bij gouverneur Emile Roemer, vijf vrouwen en veertien mannen. Een negenkoppige vertrouwenscommissie maakte samen met de gouverneur een keuze uit de kandidaten.

De gemeenteraad koos donderdagavond tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren uit twee aspirant-kandidaten de nieuwe burgemeester. Inwoners die de voordracht tijdens het daaropvolgende openbare gedeelte van de raadsvergadering live via de website van de gemeente wilden volgen kwamen bedrogen uit: de livestream lag er op het kritieke moment uit. Wel konden mensen de voordracht volgen via een livestream van de Facebookpagina van Wat is Loos in Mestreech.

Inwoners konden eerder middels een onlinevragenlijst laten weten wat in de profielschets voor de nieuwe burgemeester moest komen te staan. In totaal 1510 inwoners hebben het onderzoek ingevuld. Alle reacties van inwoners zijn verwerkt in een rapportage. Uit de profielschets blijkt dat Maastricht op zoek is naar een ervaren en proactieve bestuurder met diplomatieke kwaliteiten. Een burgemeester voor alle inwoners met hart voor Maastricht. En vooral iemand die de intentie heeft zich voor langere tijd aan Maastricht te binden.

Hillenaar wordt naar verwachting op 10 juli geïnstalleerd.