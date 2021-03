Internationale Vrouwendag staat in het teken van Vrouwelijk Leiderschap

Vandaag op Internationale Vrouwendag vindt vanochtend traditiegetrouw het ‘Ring the Bell’ event plaats, waarbij vrouwen overal ter wereld de handelsdag ceremonieel openen met de beursgong. Dit jaar gebeurt dat op 90 handelsbeurzen. In Amsterdam opent UN Women Nederland de beurs ditmaal via een zoom event en Vrouw.Nieuws was erbij.

De vrouwelijke blik in het bestrijden van crisissituaties is onmisbaar, op alle niveaus. Internationale Vrouwendag staat daarom dit jaar in het teken van vrouwelijk leiderschap. UN Women ziet wereldwijd wat de positieve invloed kan zijn wanneer vrouwen de leiding nemen. Het promoten en faciliteren van leiderschap door vrouwen wereldwijd is daarom één van onze missies. UN Women kan alle steun daarbij goed gebruiken. Op naar een gelijkwaardige toekomst, onder vrouwelijk leiderschap!

Volgens Marije Cornelissen, directeur UN Women Nederland, zijn vrouwen de grote verliezers van de coronacrisis. ” Zij waren de eersten die hun, vaak flexibele en onzekere, betaalde werk verloren. Zij vormen zeventig procent van degenen in de frontlinies van de gezondheidszorg. Zij vangen het grootste deel van de mantelzorg voor ouders, en thuisscholing voor kinderen op. En vrouwen staan tijdens quarantaines meer dan ooit bloot aan huiselijk geweld en ander gendergerelateerd geweld. Gevreesd wordt dat het dodenaantal daardoor dit jaar wereldwijd tot boven de 100.000 stijgt. Toch wordt veel te weinig geïnvesteerd in het oplossen van de problemen waar juist vrouwen mee te maken krijgen.

In de laatste decennia is er zelden een jaar geweest dat regeringen zoveel besluiten moesten nemen onder hoge druk als in het afgelopen jaar. Deze besluiten hebben ingrijpende effecten op het leven van praktische alle mannen én vrouwen in de wereld. Toch wordt het merendeel van de knopen door mannen doorgehakt en dat is te merken”.