Minister: politieoptreden gijzeling Amsterdam voorkwam erger

Het beheerste en doortastende optreden van de politie bij de gijzeling in Amsterdam dinsdag heeft erger voorkomen. Dat zegt minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid woensdag in een reactie op Twitter.

“Het beheerste en doortastende optreden van de politie verdient niets dan complimenten. Daardoor is erger voorkomen”, twittert Yeşilgöz. Verder wenst ze iedereen die bij de gijzeling in Amsterdam was veel sterkte.

De gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam dinsdag duurde urenlang en kwam ten einde toen de gijzelaar die de verdachte onder schot hield het op een lopen zette. De gijzelnemer ging de gijzelaar achterna. Eenmaal buiten werd de verdachte hard aangereden door een politieauto. Ongeveer zeventig mensen konden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid worden gebracht.