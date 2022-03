Amsterdam Museum opent woensdag alsnog onderkomen in de Hermitage

Het Amsterdam Museum opent woensdag alsnog zijn tijdelijk onderkomen in de Hermitage. Aanvankelijk zou de speciale vleugel met de collectie van het museum afgelopen zaterdag de deuren openen, maar de feestelijkheden werden afgeblazen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook wilde het museum meer duidelijkheid over de banden van de Hermitage met het gelijknamige staatsmuseum in Sint-Petersburg. De Hermitage Amsterdam toonde kunst uit de collectie van het Russische museum, een van de grootste ter wereld.

Afgelopen donderdag werd bekend dat de Amsterdamse instelling breekt met het Russische museum. De expositie over de Russische avant-garde die er te zien was, is voortijdig stopgezet. De kunstwerken gaan op korte termijn terug naar Sint-Petersburg.

Het Amsterdam Museum, waarvan de huidige locatie de komende jaren wordt verbouwd, opent nu woensdagochtend om 10.00 uur het tijdelijk onderkomen, zonder feestelijk moment.

Naast de speciale vleugel is het Museum van de Geest, dat in hetzelfde pand is ondergebracht, open. De rest van de Hermitage is voorlopig dicht. Diverse musea hebben al hun hulp aangeboden om de Hermitage te helpen, liet de Museumvereniging eerder weten. Het museum draait volledig op eigen inkomsten, dus het is noodzakelijk snel een nieuwe invulling te vinden. Eerder lieten belangrijke sponsors van het museum als de VriendenLoterij en ABN AMRO weten het museum te blijven steunen.