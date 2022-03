PvdA-lijsttrekker Moorman: Amsterdam heeft sociaal gekozen

De Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman is blij met de winst van haar partij in de hoofdstad bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment lijkt het erop dat de sociaal-democraten de grootste worden in Amsterdam, al is het nog een nek-aan-nek-race met GroenLinks. “Ik ben heel blij dat Amsterdam sociaal heeft gekozen.”

“We hebben heel erg gestreden voor de ziel van Amsterdam, omdat wij geloven dat dit een sociale ziel is waar je omkijkt naar elkaar.” Ze is nog voorzichtig over of de PvdA de grootste wordt. “Dat moeten we nog even afwachten, maar het is fijn dat als je er heel hard voor hebt gewerkt dat Amsterdammers dat ook een stem geven.”

Haar partij leed flink verlies bij de vorige verkiezingen. Over dat de PvdA in de hoofdstad nu weer flink groeit, zegt ze: “Ik denk dat het vooral laat zien dat de sociaal-democratische idealen nog springlevend zijn”.