Nieuwe podcastserie haalt oud Amsterdam naar nu: ‘Die woningnood is er altijd geweest’

Ooit was er een Amsterdam zonder rolkoffers, havermelkcappuccino’s en rondrazende flitsbezorgers. Het was een stad waar amper auto’s reden, gas een luxe was, en de visman met een handkar door de straten reed voor de verkoop. Wij gaan terug naar die tijd, in de nieuwe podcastserie Verhalen uit de Amsterdamse Oven. Welkom in het Amsterdam van Klaas, Magda, Frits, Leentje, Jos en Annie.

80 jaar geleden

Hoe deden mensen het toch zonder telefoon, pinpas, bankrekening of bijstandsuitkering? In Verhalen uit de Amsterdamse Oven gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen. Wat doet het met de sociale cohesie in een buurt als niemand een fiets heeft, en de tram te duur is? Als je voor een douchebeurt naar het badhuis om de hoek moet lopen? Die tijden liggen verrassend kort achter ons. Want er leven nog mensen in de stad die onder dat soort omstandigheden zijn grootgebracht.

Hoewel het Amsterdam van ruim tachtig jaar geleden een wereld van verschil is met het Amsterdam van nu, zijn er ook opvallende overeenkomsten. Zo kon Klaas, nadat hij met Betsie getrouwd was, niet meteen een huis krijgen. Het kersverse koppel moest bij zijn moeder inwonen. ‘Die woningnood is er altijd geweest’, aldus Klaas.

Zes markante ouderen

In Verhalen uit de Amsterdamse Oven reizen we samen met zes markante ouderen terug naar de buurten waarin zij opgroeiden. Zij leefden in een Amsterdam dat voor de jongere generaties soms moeilijk voor te stellen is. Elke aflevering behandelt een nieuwe buurt, en bij hoge uitzondering zelfs een enkele straat. Zo belanden we in de Staatsliedenbuurt van Magda, waar de Westergasfabriek geen cultuurpark is, maar nog op volle toeren draait. We gaan naar de Vinkenstraat in de Jordaan, waar Leentje haar volledige leven slijt. En we reizen naar het badhuis naast het Hugo de Grootplein, waar Annie klassikaal leert douchen. Verhalen uit de Amsterdamse Oven is vanaf 1 november elke twee weken te beluisteren in alle podcastapps.

Rose Heliczer (tekst, productie) en Marnix van Wijk (montage, productie)