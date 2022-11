Brand in appartementencomplex Amsterdam onder controle

De grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West is onder controle. De brandweer meldt dat het sein brandmeester is gegeven. Het nablussen zal nog enkele uren duren.

De brand in het startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat in Slotervaart woedde sinds zondagochtend 08.30 uur. Zo’n 135 bewoners zijn geĆ«vacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Of en wanneer zij weer terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk.

Een deel van het appartementencomplex is ingestort. Hoeveel woningen verloren zijn gegaan, is nog niet bekend. De brandweer meldde eerder dat er zo’n 75 woningen in brand stonden en dat geprobeerd werd de overige zestig woningen in het blok te redden.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Er komt nog steeds veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden dan ook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Startblok Riekerhaven is een woonproject van containerwoningen, bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. De brand begon in een woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen. De politie nam zondagochtend iemand mee voor een verhoor, omdat er “rekening wordt gehouden met brandstichting”, zo meldde een woordvoerder van de brandweer. Of deze persoon uiteindelijk is aangehouden, is nog niet bekend.