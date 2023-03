Lancering van grassroot platform voor eigentijds toerisme: Who Is Amsterdam

Gaan toerisme en een leefbare stad samen? De oprichters van Het nieuwe platform Who is Amsterdam? vinden van wel. Vooral door bezoekers aan te trekken die meer willen dan een rondje Wallen of een tochtje met de rondvaartboot. Mensen die de stad echt willen leren kennen en op zoek zijn naar unieke persoonlijke ervaringen.

Lancering 23 maart

Op 23 maart wordt voor deze mensen en voor diegenen die zo van de stad houden dit platform, voor eigentijds toerisme gelanceerd . Het is de plek voor het vinden en boeken van bijzondere, authentieke en duurzame tours in en rond Amsterdam. Zo dragen de oprichters bij aan een andersoortig toerisme dat goed is voor de bezoeker, de bewoner, de ondernemer én de stad.

‘Who Is Amsterdam’ staat vol met tours die verhalen vertellen die niet in gidsen te vinden zijn, tours waar bezoekers een praatje maken met markante Amsterdammers, op bezoek gaan bij authentieke Amsterdamse familiebedrijven en hun waren proeven, of leren over de tegencultuur in Noord. Stuk voor stuk prijswinnende tours met duizenden vijfster-recensies.

De stad centraal

Beleving staat bij ons voorop, maar niet tegen elke prijs. Wij nemen de stad in bescherming door vijf criteria te hanteren:

Behoud van cultureel erfgoed, Voordelen creëren voor lokale bewoners en ondernemers, Duurzaam leiderschap, Inclusiviteit, en Respect voor het milieu.