De waterpolosters van Jong Oranje onder 20 hebben op het EK in Oeiras de bronzen medaille gewonnen. In de troostfinale won Nederland van Italië: 7-11 (3-2, 2-2, 2-3, 0-4).

Italië had de betere start en liep uit naar een 3-1 voorsprong, waarna Nederland terugvocht. Bij rust leidde Italië nog nipt: 5-4.

Deelnemende speelsters Polar Bears: *Amy Kleinlugtebeld, *Linde Haksteen, *Kiara Heerink, *Marjolein de Gier en Tatum van der Elst

In het derde kwart overleefde Nederland eerst driemaal een man-min-situatie, waarna de ploeg na een time-out op een eigen overtal alsnog de aansluiting vond. In nog geen twee minuten tijd liep Nederland via twee treffers uit naar 7-5, terwijl ook nog een man-min-situatie succesvol werd overleefd. Net als een dag eerder in de halve finale tegen Hongarije vocht Italië terug tot 7-7, ditmaal dankzij een fraaie centeractie van Nausicaa Magaglio na een benutte zes-tegen-vijf.

Maar de Italianen kwamen er daarna niet meer aan te pas. Nederland sloot het vierde kwart met 0 tegengoals af en produceerde zelf een beslissende 4-0-serie om het brons veilig te stellen - de eerste Nederlandse medaille op dit toernooi sinds 2018.

Aanvoerster Amy Kleinlugtebeld blikt terug op een emotioneel moment: "Op het moment dat we de bronzen medaille veiligstelden, was er vooral een enorme ontlading. We hebben met z'n allen een heel jaar kei en keihard gewerkt voor dit moment en dan komt alles samen. Het was een mix van trots, blijdschap en vooral het besef dat we dit echt als team hebben bereikt." Ze kijkt ook vooruit: "Dit resultaat geeft enorm veel vertrouwen richting de toekomst. We hebben laten zien dat we op dit niveau thuishoren. De bronzen medaille is voor ons niet alleen een mooie beloning, maar ook een motivatie om verder te bouwen met de meiden die nog langer tot O.20 behoren en uiteindelijk weer voor het hoogst haalbare te gaan."

De weg naar het brons

In de groepsfase eindigde Nederland als tweede in groep B, achter Hongarije en voor Kroatië en Frankrijk. In de kwartfinale won Nederland met 13-10 van Griekenland, met een torenhoge zeven doelpunten van Pien Gorter. In de halve finale bleek titelfavoriet Spanje echter een maatje te groot: 8-15.

Hongarije Europees kampioen

Hongarije werd na een episch duel Europees kampioen. De ploeg won de finale van Spanje pas na elf rondes strafworpen: 21-20, nadat de reguliere speeltijd was geëindigd in 13-13. Daarmee eindigde een wachttijd van 28 jaar sinds de vorige Hongaarse titel. Nederland eindigde als derde, voor Italië.