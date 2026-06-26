Mitchel van den Brink en Bart van Heun staan aan de vooravond van de tweede ronde in de World Baja Cup. Het duo wil in Italië een vervolg geven aan het sterke optreden in Griekenland.Na de overwinning in de eerste Baja van dit seizoen voor het duo van Eurol Rally Sport ligt de lat ook nu weer hoog. ,,We gaan voor de maximale score,’’ zegt Mitchel voor zijn vertrek naar Italië.

In Pordenone, een stukje boven Venetië in de uitlopers van de Dolomieten, beginnen de rallyrijders donderdagavond met de startceremonie. Vrijdag volgt er een shakedown en wordt er later die dag een proloog over 14 kilometer afgewerkt om de startvolgorde te bepalen. Zaterdag staan er twee proeven van 156 kilometer op het programma. De Baja Italia wordt zondag afgesloten met een special van 98 kilometer.Mitchel en Bart komen in de vertrouwde kleuren weer in actie voor het team van South Racing. De 24-jarige Harskamper reist met vertrouwen af naar Italië. ,,De Can-Am van South Racing beviel ons in Griekenland uitstekend. We hopen op dezelfde voet door te kunnen gaan,’’ aldus Mitchel.

'Veel sterke tegenstanders'

De equipe van Eurol Rally Sport rijdt met de Can-Am Maverick R in de Challenger (T3) klasse. De voertuigen in deze categorie hebben een maximale snelheid van 135 kilometer per uur. In de SSV-klasse is de toegestane snelheid 125 kilometer. ,,We gaan in de Challenger categorie voor de winst om zo maximaal punten te scoren voor het wereldkampioenschap in deze klasse. Maar we hopen ons ook weer tussen de veel snellere T1+ auto’s te kunnen mengen. We krijgen in Italië veel sterke tegenstanders. Dat maakt het nog leuker. We kijken er naar uit.’’Mitchel en Bart moeten het vanaf vrijdag opnemen tegen een sterke delegatie van Taurus-rijders en ook de Nederlander Paul Spierings komt in een Taurus aan de start. Erik van Loon, teamgenoot van Mitchel en Bart bij South Racing, komt in actie in de SSV-klasse (T4).

De Italian Baja World Cup wordt zondagmiddag om 14.00 uur afgesloten met de prijsuitreiking in Pordenone Fiere.

Tekst: Berry Kamphorst

Foto: MCHphoto